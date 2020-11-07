İstanbul'da korkunç an! Karşıya geçmek isterken TIR'ın altında kaldı
Küçükçekmece’de yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adam, tırın altında kaldı. O anlarda güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Olay, Küçükçekmece İnönü Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Sevdakar Bingöl(75) eczaneden alışveriş yaptıktan sonra caddenin karşısına geçmek istedi. Bu esnada 46 BB 269 plakalı tırın kendisi için durduğunu düşünen yaşlı adam, karşı yola doğru hareket etti. Tır sürücüsünün bir anda hareket etmesiyle yaşlı adam altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bingöl, yaralı olarak 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Faciadan dönülen kazada yaşlı adamın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yaşlı adamın tırın altından vatandaşlar tarafından çıkarıldığını belirten Ali Demir, “Kulakları çok fazla duymuyor, eczaneden çıktıktan sonra yaya geçidinde duran tırın kendisi için durduğunu zannederek önünden geçti. Tır şoförünün onu görmesi mümkün değildi. Tam önünden geçerken tır altına aldı” dedi.
Öte yandan kaza anları güvenlik kamerası tarafından an ve an kaydedildi. Görüntülerde eczaneden çıkan yaşlı adam, yaya geçidinden karşıya geçmek istiyor. Bu esnada tırın durduğunu gören adam, karşı yola yöneliyor. Tırın hareket etmesiyle birlikte yaşlı adam aracın altında kalıyor.
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