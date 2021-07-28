İstanbul'da skandal görüntüler! Tehlike saçtılar

28 Temmuz 2021 Çarşamba, 09:25

Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan son güncel tabloya göre Koronavirüs vaka sayıları 20 bin sınırına dayandı. Yeni bir salgın dalgası geleceği uyarılarına rağmen Esenyurt’ta akşam saatlerinde Bağlarçeşme Mahallesi’nde asker eğlencesi ve başka bölgelerde ise yine düğün eğlenceleri vardı. Sokak ortasında geniş halay grupları çeken yurttaşların maskesiz mesafesiz eğlenceleri kameralara yansıdı.

SOKAKTA HAVAYA ATEŞ EDEN MAGANDA KAMERADA

Bağlarçeşme’de çekildiği belirtilen görüntülerde ise bir magandanın sokak ortasında silahla havaya ateş etmesi de kameralar tarafından kaydedildi.