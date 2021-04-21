1 kişi ölmüştü! Beşiktaş'taki kaza anında skandal görüntüler
Beşiktaş'ta 1 yolcunun hayatını kaybettiği, 1 yolcunun ise yaralandığı İETT otobüsü kazası kameralara yansıdı. Kaza sırasında otobüs şoförünün telefonu ile ilgilendiği ve bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybettiği görüldü.
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