İstanbul’da yüzlerce kiloluk sahte kahve operasyonu

30 Haziran 2021 Çarşamba, 17:10

İl Emniyet Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlileri, insan sağlığını tehlikeye sokan ve taklit marka ürünlerle ilgili yürüttüğü çalışma sonucu 29 Haziran'da, Sultanbeyli'de sahte kahve üretim yeri belirledi. Söz konusu adrese yapılan baskında, hijyenden uzak koşullarda üretilen kahvelerin ünlü markaların ambalajlarına konularak piyasaya sürüldüğü tespit edildi.

Operasyonda 582 adet 1 kilogramlık teneke kutular içerisinde satışa hazır kahve, 850 yarı mamul (teneke kutusu kapağı, teneke kutu, boş karton kutu) 100 metre şerit, 250 kilo hammadde olarak kullanılan kahve olmak üzere toplamda bin 432 ürün ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan bir şüpheli, hakkında adli işlem başlatıldı. Ele geçirilen ürünler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesinde sergilendi.