İstiklal Marşı okuma yarışmasında ödülü kabul etmedi

04 Mart 2021 Perşembe, 11:11

Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bu yıl İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı olması sebebiyle il genelindeki ortaokul öğrencileri arasında "Bil İstiklali Koru İstikbali" temasıyla İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışması düzenlendi. Yarışmaya Kula ilçesindeki 10 ortaokuldan katılan öğrenciler, sergiledikleri performansla salondaki katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı. Yarışmada Jeopark Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Zehra Eylül Kasar birinci olurken, Fatih Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Asu Turan ise ikinci oldu.

"ECDADIMIZ GİBİ, MİLLETE ADANMIŞ BİR MARŞ İÇİN ÖDÜL ALMAK İSTEMEDİM"

Yarışmada sergilediği performans ile adeta göz dolduran Fatih Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Asu Turan, İstiklal Marşı'nı okuduğu sırada salonda bulunanlara da duygu dolu anlar yaşattı. Yarışmada 2'nci olan Asu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından dereceye giren öğrencilere verilen ödülü de kabul etmedi. İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un izinden gittiğini belirten Turan, Ersoy'un o dönemde para ödülü için yarışmaya katılmak istememesi ve sonrasında verilen para ödülünü kabul etmemesinden etkilendiğini söyledi. Şair Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazdıktan sonra bu marşın Türk milletinin bir eseri olduğunu savunması ve kitaplarında buna yer vermesinden dolayı katıldığı yarışmada verilen ödülü kabul etmediğini ifade eden Asu Turan, "Fatih Ortaokulu 6. sınıf öğrencisiyim. Düzenlenen yarışmaya katıldım ve dereceye girerek yarışmada ikinci seçildim. Fakat yarışma sonunda verilen ödülü kabul etmedim. Çünkü ecdadımız Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nı yazdığı dönemde para ödülünü kabul etmemiş, sonrasında ise verilen ödülü bir kuruma bağışlamıştı. Tarih kitaplarından bunu okuduğumda çok etkilendim. Bu sebeple yarışmadaki kitap ödülünü kabul etmedim. Millete adanmış bir marş için ödül kabul edemezdim" dedi.

Öğrencisinin bu duyarlı davranışından dolayı gurur duyduğunu ifade eden Fatih Ortaokulu Müdürü Güngör Zobudoğuş, öğrencisini tebrik ederek eğitim öğretim hayatında başarılar diledi.

Yarışmada birinci olan Jeopark Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Zehra Eylül Kasar ise, önümüzdeki günlerde İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde düzenlenecek yarışmaya katılmaya hak kazandı. Zehra Eylül Kasar, Manisa'da da ilçelerde birinci olan öğrenciler ile yarışmaya katılarak, Kula'yı temsil edecek.