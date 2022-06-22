Jan Vesely Fenerbahçe'den ayrıldı, ünlü oyuncu Berna Laçin'in kızı gözyaşlarını tutamadı

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Fenerbahçe Beko'da taraftarın sevgilisi haline gelen Jan Vesely takımdan ayrıldığını açıkladı. Fenerbahçeli ünlü oyuncu Berna Laçin'in kızı Ada da bu ayrılık sonrası gözyaşlarını tutamadı.

cumhuriyet.com.tr
22 Haziran 2022 Çarşamba, 12:03

Fenerbahçe Beko'nun efsane isimlerinden Jan Vesely, Fenerbahçe'den ayrıldığını açıkladı.

Çekyalı oyuncu veda mesajında, "Bu sözleri yazmak benim için çok zor. 8 yıl sonra yolculuğumuz sona eriyor. Fenerbahçe her zaman kalbimin derinliklerinde olacak. İstanbul ve Fenerbahçe, her zaman benim evim olacak" diye yazdı.

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