Jan Vesely Fenerbahçe'den ayrıldı, ünlü oyuncu Berna Laçin'in kızı gözyaşlarını tutamadı
Fenerbahçe Beko'da taraftarın sevgilisi haline gelen Jan Vesely takımdan ayrıldığını açıkladı. Fenerbahçeli ünlü oyuncu Berna Laçin'in kızı Ada da bu ayrılık sonrası gözyaşlarını tutamadı.
Fenerbahçe Beko'nun efsane isimlerinden Jan Vesely, Fenerbahçe'den ayrıldığını açıkladı.
Çekyalı oyuncu veda mesajında, "Bu sözleri yazmak benim için çok zor. 8 yıl sonra yolculuğumuz sona eriyor. Fenerbahçe her zaman kalbimin derinliklerinde olacak. İstanbul ve Fenerbahçe, her zaman benim evim olacak" diye yazdı.
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