Kadıköy'de muayenehanesinde öldürülen diş hekiminin zanlısı yakalandı

24 Mayıs 2022 Salı, 09:20

Geçen günlerde çalıştığı muayenehanede öldürülen Şeyma Biran’ın cinayet zanlısı yakalandı. Emniyet ekiplerinin başlatmış olduğu geniş çaplı çalışma sonrası cinayetin işlendiği saatte binadan koşarak çıkan bir şahsın peşine düşen polis ekipleri çevredeki bina ve işyerlerine ait çok sayıda güvenlik kameralarının incelenmesinden ardından şüpheliyi tespit etti.