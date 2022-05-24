Kadıköy'de muayenehanesinde öldürülen diş hekiminin zanlısı yakalandı
İstanbul Kadıköy’de, muayenehanesinde öldürülen 64 yaşındaki Şeyma Biran’ın zanlısı yakalandı. Polis ekiplerinin çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemesi üzerine şüpheli ikamet adresinde yakalandı.
Geçen günlerde çalıştığı muayenehanede öldürülen Şeyma Biran’ın cinayet zanlısı yakalandı. Emniyet ekiplerinin başlatmış olduğu geniş çaplı çalışma sonrası cinayetin işlendiği saatte binadan koşarak çıkan bir şahsın peşine düşen polis ekipleri çevredeki bina ve işyerlerine ait çok sayıda güvenlik kameralarının incelenmesinden ardından şüpheliyi tespit etti.
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