Kayseri'de bir kişi kahvehanede bıçakla öldürüldü
Kayseri'nin Kocasinan Alper G. (44), kahvehanede henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı Süleyman Cingöz'ü (51) bıçaklayarak öldürdü. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Olay, 23 Mayıs Pazartesi akşam saatlerinde Kocasinan ilçesi Yıldızevler Mahallesi 326'ncı Sokak'ta meydana geldi. Alper G. ile kahvehanenin ortaklarından Süleyman Cingöz arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.
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