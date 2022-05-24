Kayseri'de bir kişi kahvehanede bıçakla öldürüldü

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Kayseri'nin Kocasinan Alper G. (44), kahvehanede henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı Süleyman Cingöz'ü (51) bıçaklayarak öldürdü. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

AA
24 Mayıs 2022 Salı, 18:51

Olay, 23 Mayıs Pazartesi akşam saatlerinde Kocasinan ilçesi Yıldızevler Mahallesi 326'ncı Sokak'ta meydana geldi. Alper G. ile kahvehanenin ortaklarından Süleyman Cingöz arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. 

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