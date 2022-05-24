Kayseri'de bir kişi kahvehanede bıçakla öldürüldü

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kahvehanede çıkan kavgada, bir kişi bıçakla öldürüldü. Olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

AA
24 Mayıs 2022 Salı, 15:40
Kayseri'de bir kişi kahvehanede bıçakla öldürüldü
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Yıldızeveler Mahallesi 326 Sokak üzerindeki bir kahvehanede, A.G. (44) ile S.C. (52) arasında gece bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.G, S.C'yi bıçakla yaraladı.

KURTARILAMADI

Ağır yaralanan S.C, kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, A.G'nin yanı sıra olayla ilgili O.G'yi de gözaltına aldı.


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