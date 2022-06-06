Kayseri'de işçi servisleri çarpıştı: 7 kişi yaralı

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Kayseri’de işçi servislerinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

İHA
06 Haziran 2022 Pazartesi, 10:59

Kayseri OSB 18. Cadde üzerinde meydana gelen kazada, servis ile başka bir işçi servisi çarpıştı. Kazada servislerin içerisinde bulunan 7 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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