Kayseri'de işçi servisleri çarpıştı: 7 kişi yaralı

Kayseri’de işçi servislerinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

İHA
06 Haziran 2022 Pazartesi, 10:23
Kayseri'de işçi servisleri çarpıştı: 7 kişi yaralı
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Kayseri OSB 18. Cadde üzerinde meydana gelen kazada, servis ile başka bir işçi servisi çarpıştı. Kazada servislerin içerisinde bulunan 7 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yaralı 7 kişi de ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.

Kazaya karışan araçlarda çekici ile kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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