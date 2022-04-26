Kazada ölümden döndü, şoförü görünce şikayetçi olmadı

26 Nisan 2022 Salı, 14:24

Büyükdere Mahallesi Kaplanlı Caddesi’nde 23 Nisan Cumartesi günü meydana gelen trafik kazasında, yüksek hızla gelen bir otomobil, yol kenarında bekleyen cam taşıma kamyonetine çarptı. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada Mustafa Kaçmazhan, çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonetten aldığı darbeyle kaldırıma savruldu.

Çevredeki yurttaşlar, kazada hurdaya dönen otomobilden fırlayan sürücüye yardım için gittiklerinde engelli birey olduğunu ve kolunda ailesinin telefon numarası yazan bilekliği gördüklerinde şoka uğradı.



