Kazada ölümden döndü, şoförü görünce şikayetçi olmadı
Eskişehir’de engelli bir bireyin ailesinden habersiz şekilde kaçırdığı otomobille yaptığı trafik kazası güvenlik kameralarına yansırken, ölümden dönen vatandaşlar şoförü görünce şikayetçi olmaktan vazgeçti.
Büyükdere Mahallesi Kaplanlı Caddesi’nde 23 Nisan Cumartesi günü meydana gelen trafik kazasında, yüksek hızla gelen bir otomobil, yol kenarında bekleyen cam taşıma kamyonetine çarptı. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada Mustafa Kaçmazhan, çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonetten aldığı darbeyle kaldırıma savruldu.
Çevredeki yurttaşlar, kazada hurdaya dönen otomobilden fırlayan sürücüye yardım için gittiklerinde engelli birey olduğunu ve kolunda ailesinin telefon numarası yazan bilekliği gördüklerinde şoka uğradı.
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