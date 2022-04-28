Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gece yarısı paylaşımı: Başlıyoruz

28 Nisan 2022 Perşembe, 09:11

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz aylarda art arda gelen elektrik zamlarının ardından elektrik faturasını ödemeyeceğini duyurmuştu. Kılıçdaroğlu'nun 3 aylık biriken elektrik faturasının ardından evinin elektriği kesilmişti.

Elektriği kesilen Kemal Kılıçdaroğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu'nu dün gece gençler ziyaret etti.

Sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla gençlerin evlerini ziyaret ettiğini duyuran Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı: "Gençler ziyaretleri ile Selvi Hanım ve beni mutlu ettiler. Yoksullukla mücadelemizin bundan sonraki adımlarını ilk onlara söylemiş oldum. Başlıyoruz"







