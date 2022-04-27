Kılıçdaroğlu: 'Geniş kitlelerin dertlerini Mısır'daki sağır sultan duydu, Saray'dakinin de duymasını isterim'

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da düzenlenen Engelli Çalıştayı'nda konuştu. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Geniş kitlelerin dertlerini Mısır'daki sağır sultan duydu, Saray'dakinin de duymasını isterim" dedi.

cumhuriyet.com.tr
27 Nisan 2022 Çarşamba, 12:17

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, "Geniş kitlelerin dertlerini Mısır'daki sağır sultan duydu, Saray'dakinin de duymasını isterim" dedi. 


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