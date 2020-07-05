Kılıçdaroğlu'dan Başbağlar Katliamı mesajı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbağlar Katliamının 27’nci yılında yayımladığı mesajda, “Hain terör örgütünü bir kez daha lanetliyor, katledilen 33 masum vatandaşımızı rahmetle anıyorum. İnanıyorum ki terör ve zorbalık yenilecek; bir arada, huzur içinde, kardeşçe yaşama irademiz bu topraklarda kök salacaktır” dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbağlar Katliamının 27’nci yılında yayımladığı Twitter hesabından mesajda, “Hain terör örgütünü bir kez daha lanetliyor, katledilen 33 masum vatandaşımızı rahmetle anıyorum. İnanıyorum ki terör ve zorbalık yenilecek; bir arada, huzur içinde, kardeşçe yaşama irademiz bu topraklarda kök salacaktır” dedi.
BAŞBAĞLAR’DA NE OLDU?
Erzincan kent merkezine 220 kilometre uzaklıktaki Başbağlar köyüne 5 Temmuz 1993 akşamı gelen ve kendilerini PKK'lı olarak tanıtan şahıslar, kadınları derede topladıktan sonra para, altın ve değerli eşyayı alarak, evlerin bir bölümünü ateşe verdi. Köyün erkeklerinden 28'i kurşuna dizilerek, 5 kadın ise kaldıkları evde çıkan yangın sonucu can verdi.
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