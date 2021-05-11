Kılıçdaroğlu'ndan hükümete flaş 'Bayram' çağrısı

11 Mayıs 2021 Salı, 15:58

Kılıçdaroğlu, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren ve Covid-19 pandemisi tedbirleri kapsamında işletmeleri kapatılan esnaf ile video konferans toplantısında bir araya geldi. Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba, Onursal Adıgüzel, Gülizar Biçer Karaca ile Genel Başkan Özel Danışmanı Recep Cengiz eşlik etti.

Esnaf, geçinememekten ve destek verilmemesinden şikayet etti. Bir esnaf, “Dağıtılan desteklerin kime gittiğini merak ediyoruz” dedi. Başka bir esnaf, “İşletmelerin büyük çoğunluğu borç batağında. Birçoğu açılamayacak noktaya geldi” dedi. Diğer bir esnaf da “Bizim sektörümüzdeki işletmelerin hala neden kapandığını bilmiyoruz. Biz de esnekliklerden yararlanmak istiyoruz. Garsonu, komisi, müzisyeniyle her evde varız. Çok hazin, trajik bir dönem yaşıyoruz” diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

“ÇİFTE STANDART VAR”

"Ankara’da belli yerde oturanlar sizin sorunlarınıza büyük ölçüde yabancı. Devlet akılla, bilgiyle, birikimle yönetilir. ‘Esnafa bin lira vereceğim.’ O bin lira ile kira mı verilecek, insanlar mı geçinecek, yanında çalışanlar ne olacak, elektrik, su, doğalgaz, ulaşım parası mı, bir sürü sorun var. Bu hibe verildi ama son derece sınırlı verildi, herkes alamadı, çok az esnaf bu parayı alabildi. Bir esnaf arkadaşım bugün telefon etti, ‘1100 lira aldım, banka icra uyguladı, elimden aldı’ diyor. Devlet yönetiminde var olan sorunları önce dinlemek lazım. Bu hükümet en azından esnafları çağırıp dinlemeliydi, sizin sorunlarınız nedir, bizden beklentiniz nedir diye. Biz samimi olarak sorunların nasıl çözüleceğini anlatmaya çalıştık. Stopajı almayın, fatura desteği verin, krediden çok hibeye ihtiyacınız var. Özellikle bar işletmecileri hiçbir şeyden yararlanamadılar. Çiftte standart var.

“FAİZLERİ SİLECEĞİZ”

Şimdi sizden tek isteğim şu: Sorunları biliyorsunuz, yaşıyorsunuz, sorunların nasıl çözüleceği belli. Hükümetin şunu yapması bile yarar getirebilirdi: diğer ülkelere baksın, esnafa ne yapıyor. Tamamen önyargı ile hareket edildi, böyle bir anlayışla devlet yönetilmez. Böyle bir anlayışla devleti yönetmeye kalktığınız zaman binlerce mağdur yaratırsınız. Gerek esnaf kooperatifinden alınan gerek bankalardan alınan pandemi döneminde alınan kredilerin tamamını faizlerini tamamen sıfırlayacağız. Ne faizi? Dükkan kapalı. Bir dükkan kapalı iken nasıl geçinecek? Sigorta primini nasıl ödeyecek? Vergiyi nasıl ödeyecek? Esnafın hangi sorunlarla karşı karşıya kaldıklarını bilmiyorlar.

HÜKÜMETE ÇAĞRI

Hükümete bir çağrı yapalım: Bu bayram döneminde kırtasiyeciler, kuaförler, berberler, çiçekçiler, tuhafiyeciler, konfeksiyoncular, manifaturacılar, ayakkabıcılar, hediyelik eşya satan oyuncakçılar, şekerciler bunları iki gün bari açık bırakın. Çocuğuna ayakkabı alacak, siz 'git marketten al' diye zorluyorsunuz. Hiç değilse iki gün süreyle esnaf açık kalsın. Belki insanlar alışveriş yaparlar. Sorunlarınızla ilgileniyorum, ilgilenmeye devam edeceğim… Birilerine dünyanın parası akıyor, en büyük sıkıntıyı çeken esnaf ve hizmetler sektörü. Gelir dağılımında olağanüstü dengesizlik çıktı ortaya. Sandık gelecek. Vatandaş şapkasını önüne koyup düşünmek zorunda. Her ortamda sizin sözcünüz olacağım. Durumu iyi olanların sorununu değil, onların sorunu yok zaten. Sorun milyonlarca esnafta. Bu sorunların tamamını aşacağız."