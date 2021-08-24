Kız çocuklarının kavgasını cep telefonuyla kayda alana 'Niye ayırmıyorsun?' diye kızdı
Niğde'de kız çocuklarının kavgası, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bu sırada bir yurttaş, kızlara müdahale etmeyip, görüntü çeken kişiye kızdı.
Olay, sabah saatlerinde eski Fertek yolunda meydana geldi. Kaldırımda karşılaşan iki grup kız çocuğu arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kızlar, birbirlerine tekme tokat vurdu, saçlarından tutup yere düşürdü. O anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Bu sırada bir yurttaş, kızlara müdahale etmeyip, cep telefonuyla görüntü çeken kişiye tepki gösterdi. Görüntü alan kişinin ise, "Elini değdirsen tecavüzle yargılanırsın, niye uğraşayım" dedi.
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