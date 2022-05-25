Konserleri iptal edilen Apolas Lermi: Asıl hedef Ekrem İmamoğlu

25 Mayıs 2022 Çarşamba, 14:43

Apolas Lermi ismiyle bilinen Karadenizli sanatçı Abdurrahman Lermi, Denizli ve İstanbul’daki konserlerinin iptal edilmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Aynur Doğan, Metin-Kemal Kahraman ve Niyazi Koyuncu'nun ardından Karadenizli sanatçı Apolas Lermi de Denizli konserinin Pamukkale Belediyesi, Bostancı konserinin organizasyon tarafından iptal edildiğini duyurmuştu.

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