Konserleri iptal edilen Apolas Lermi: Asıl hedef Ekrem İmamoğlu

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Apolas Lermi, konserlerinin iptal edilmesine ilişkin “Yazılıp çizilenler gösteriyor ki asıl hedef Sayın Ekrem İmamoğlu’dur ve ona vurmak için uydurdukları yalanlarla benim adım kullanmaktadırlar" dedi. Lermi, "Geçmişte olduğu gibi Trabzon adı üzerinden bir provokasyon organize edilmeye çalışılmaktadır" ifadelerini kullandı.

ANKA
25 Mayıs 2022 Çarşamba, 14:43

Apolas Lermi ismiyle bilinen Karadenizli sanatçı Abdurrahman Lermi, Denizli ve İstanbul’daki konserlerinin iptal edilmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Aynur Doğan, Metin-Kemal Kahraman ve Niyazi Koyuncu'nun ardından Karadenizli sanatçı Apolas Lermi de Denizli konserinin Pamukkale Belediyesi, Bostancı konserinin organizasyon tarafından iptal edildiğini duyurmuştu.

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