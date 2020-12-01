Köprüden atlayan YouTuber kafatasını böyle kırdı
Takipçilerinin sayısını arttırmak için akıl almaz işler yapan bir YouTuber daha ortaya çıktı! ABD’li YouTuber Saa Fomba, Teksas eyaletinde yer alan Pennybacker Köprüsü’nden nehre atlayarak kafatasını kırdı. Sosyal medya kullanıcıları Fomba'nın bu atlayışını 'aptalca' olarak nitelendirdi.
ABD'li YouTuber Saa Fomba, youtube hesabı için kayda aldığı videoda, Teksas eyaletinde yer alan metrelerce yükseklikteki Pennybacker Köprüsü'ne tırmandı.
KÖPRÜYE ÇIKTI, TAKİPÇİLERİNE SESLENDİ
Fomba'nın izleyicilerine seslendiği 17 dakikalık videoda," Umarım bu video sizi hayallerinizin peşinden koşmanız için motive eder. Normal bir yaşam sürmede hiçbir eğlence görmüyorum" dedi.
METRELERCE YÜKSEKLİKTEN ATLADI
İzleyicilerine 'hayallerinin peşinden koşma' çağrısında da bulunan Fomba, Pennybacker Köprüsü'nden metrelerce yükseklikten nehre atladı.
SUDA HAREKETSİZ KALDI
Atlayıştan sonra bir süre suda sessiz kalan Fomba daha sonra yardım için seslendi. Nehirde teknede bulunan kişiler Fomba'ya yardım ederek sudan çıkardı. Olay yerine gelen acil durum ekipleri Fomba'yı hastaneye kaldırıldı.
KAFATASI KIRILDI
Atlayışı sonrasında Fomba'nın kafatasını kırdığını belirtildi. Öte yandan bazı sosyal medya kullanıcıları da Fomba'nın bu atlayışını 'aptalca' olarak nitelendirdi.
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