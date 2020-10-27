Koronavirüs tedavisi gören İmamoğlu'ndan yeni mesaj: Her şey olumlu yönde gidiyor

27 Ekim 2020 Salı, 13:52

Koronavirüse yakalanan ve hastanede tedavi altına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu mesaj yayınladı. İmamoğlu, yarın yapılacak Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosunun açılışı dolayısıyla yayınladığı videosunda sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

İmamoğlu, “Her şey olumlu yönde gidiyor, çok iyi hissediyorum” dedi.

Videoda açılacak metronun 2 gün olarak planlanan ücretsiz sefer süresinin alınan yeni kararla 10 güne uzatıldığını açıklayan İBB Başkanı, hastanede oluşundan dolayı açılış töreninin ertelendiğini ancak metronun hizmet vermeye başlayacağını söyledi.