Koronavirüs tedavisi gören İmamoğlu'ndan yeni mesaj: Her şey olumlu yönde gidiyor
Koronavirüse yakalanan ve hastanede tedavi altına alınan İBB Başkanı İmamoğlu, bir mesaj yayınlayarak durumunun iyi olduğunu söyledi.
Koronavirüse yakalanan ve hastanede tedavi altına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu mesaj yayınladı. İmamoğlu, yarın yapılacak Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosunun açılışı dolayısıyla yayınladığı videosunda sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.
İmamoğlu, “Her şey olumlu yönde gidiyor, çok iyi hissediyorum” dedi.
Videoda açılacak metronun 2 gün olarak planlanan ücretsiz sefer süresinin alınan yeni kararla 10 güne uzatıldığını açıklayan İBB Başkanı, hastanede oluşundan dolayı açılış töreninin ertelendiğini ancak metronun hizmet vermeye başlayacağını söyledi.
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