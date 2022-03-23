Kucağındaki bebeğin çantasında 7 kilo eroin ele geçirildi

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İstanbul'dan yolcu otobüsüyle Ankara'ya gelen Zeynep Y.'nin (24) 8 aylık bebeğine ait eşyaların bulunduğu çantada, 7 kilo 150 gram eroin ele geçirildi.

cumhuriyet.com.tr
23 Mart 2022 Çarşamba, 16:52

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan otobüse binen Zeynep Y.'nin Ankara'ya uyuşturucu getirdiğini belirledi. Harekete geçen ekipler, Zeynep Y.'nin bindiği otobüsü takibe aldı. Ankara sınırına giren otobüs, uygulama noktasında durduruldu. Zeynep Y. ve kucağındaki 8 aylık bebeği otobüsten indiren ekipler, yaptıkları aramada bebek malzemelerinin bulunduğu çantada paketlenmiş halde 7 kilo 150 gram eroin ele geçirdi. Polis ekiplerince gözaltına alınan Zeynep Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Bebeğin ise Zeynep Y.'nin yakınlarına teslim edileceği belirtildi.

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