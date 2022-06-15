Küçükçekmece'de feci kaza: Dolmuş anne ve çocuğuna çarptı
Ters şeride giren seyir halindeki dolmuşun neden olduğu kazada, anne ve oğlu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken; olayla ilgili inceleme başlatıldı.
İstanbul Küçükçekmece’de otobüsü sollayan dolmuş yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve çocuğuna çarptı. Kazada yaralanan anne ve çocuk hastaneye kaldırıldı.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Anne ve oğlu çarpmanın etkisiyle savrularak yere düştü. Kazayı gören yurttaşlar olayı polis ve sağlık ekipleri haber verdi. Polis ekipler çevre güvenliğini sağlarken, anne ve oğlu sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
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