Küçükçekmece’de sokak ortasında silahlı saldırı
Küçükçekmece’de sokak ortasında güpegündüz bir kişi silahlı saldırıya uğradı. Saldırganın kaçma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Olay, saat 14.30 sıralarında Kanarya Mahallesi İskete Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sokak ortasında bir kişi silahlı saldırıya uğradı. Silahla yaralanan kişi olay yerine çağrılan ambulans ile yakında bulunan bir hastaneye kaldırıldı. Yaşanan olay sonrasında polis olayı gerçekleştiren saldırganı yakalama çalışması başlattı.
Şüphelinin kaçtığı anlara ilişkin görüntüler ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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