Mansur Yavaş AKP'li o isme resti çekti: "İspatlarsan istifa edeceğim"

11 Ağustos 2020 Salı, 08:23

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Ağustos ayı meclis toplantısı Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında dün toplandı

AKP Pursaklar ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Meral Bozoğlu, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde söz alarak Başkan Mansur Yavaş'a yönelik, "Mansur Yavaş yardım yaparken fotoğraf veriyor" dedi. Mansur Yavaş ise Bozoğlu'na "Yardım dağıtırken, birine iyilik yaparken çekilmiş bir kare fotoğrafımı gösterin, derhal istifa edeceğim" yanıtını verdi.