Mansur Yavaş AKP'li o isme resti çekti: "İspatlarsan istifa edeceğim"
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AKP'li Meclis Üyesi'nin "Yardım yaparken fotoğraf veriyor" sözlerine tepki göstererek, "İspatlarsan istifa edeceğim" dedi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Ağustos ayı meclis toplantısı Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında dün toplandı
AKP Pursaklar ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Meral Bozoğlu, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde söz alarak Başkan Mansur Yavaş'a yönelik, "Mansur Yavaş yardım yaparken fotoğraf veriyor" dedi. Mansur Yavaş ise Bozoğlu'na "Yardım dağıtırken, birine iyilik yaparken çekilmiş bir kare fotoğrafımı gösterin, derhal istifa edeceğim" yanıtını verdi.
Video Haberler
- Ceza yağdı... Sabah sabah sinirlendirmeyin adamı
- Adana'da korkunç olay! Defalarca bıçakladı
- Taksim'de dehşet! Alevler içinde kaldı
- Mansur Yavaş rest çekti: İspatlarsan istifa edeceğim
- İYİ Parti'li Çıray, Erdoğan'ın stratejisini anlattı
- Rusya'daki dev patlama anı kamerada
- Salgında başa döndük, kısıtlamalar gelebilir
- Genç kadının üzerine benzin dökerek yaktı!
- 3 bin 200 metre yükselikte dağcıları kurtarma operasyonu
- Pandemi hastanesinin önünde Covid-19 test kuyruğu