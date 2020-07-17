Mansur Yavaş liste yayınladı: Bunlar torpille işe girenler
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eski ABB Başkanı Melih Gökçek'in de aralarında bulunduğu referansla belediyede işe girenlerin listesini, “Belki içinizden bazılarının ismi de çıkacak. Kimlerin torpiliyle işe girmiş, bunları göreceksiniz” diyerek açıkladı.
ABB Başkanı Yavaş, belediyeye Melih Gökçek'in de aralarında bulunduğu referansla belediyede işe alınan listesini yayınladı.
Yavaş, "Burada isim göreceksiniz ama kötü niyetle söylemiyorum, belki içinizden bazılarının ismi de çıkacak. Burada isimini gördüğünüz, hepsi şu an çalışıyor. Kimlerin torpiliyle işe girmiş bunları göreceksiniz" dedi.
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