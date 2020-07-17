Abone Ol google-news

Mansur Yavaş liste yayınladı: Bunlar torpille işe girenler

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eski ABB Başkanı Melih Gökçek'in de aralarında bulunduğu referansla belediyede işe girenlerin listesini, “Belki içinizden bazılarının ismi de çıkacak. Kimlerin torpiliyle işe girmiş, bunları göreceksiniz” diyerek açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
17 Temmuz 2020 Cuma, 19:34

ABB Başkanı Yavaş, belediyeye Melih Gökçek'in de aralarında bulunduğu referansla belediyede işe alınan listesini yayınladı. 

Yavaş, "Burada isim göreceksiniz ama kötü niyetle söylemiyorum, belki içinizden bazılarının ismi de çıkacak. Burada isimini gördüğünüz, hepsi şu an çalışıyor. Kimlerin torpiliyle işe girmiş bunları göreceksiniz" dedi. 


Video Haberler