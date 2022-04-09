Metrobüste maske tartışması: 'Adamı evinden aldırırım'
Beylikdüzü'nde, metrobüste yaşanan maske tartışmasında bir yolcunun, tartıştığı yolcuya tehditler savurduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Beylikdüzü'ndeki olay, önceki gün akşam saatlerinde Güzelyurt Metrobüs Durağında yolcu indiren metrobüste yaşandı.
İddiaya göre, maske takmayan bir kişi ile metrobüsteki diğer yolcular arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışma kısa sürede iki kişinin itişmesine dönüştü.
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