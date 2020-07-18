MHP'li Enginyurt'tan AKP'ye tepki: "Bizi tanımıyorlar"
MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli üzerinden AKP'yi eleştirdi. AKP’nin, MHP’yi yok saydığını söyleyen Enginyurt, "AK Partililer niye çağırmıyorsunuz bizi. Ne yaptık size? Muhalefet mi ettik? Her yerde savunuyoruz, her yerde anlatıyoruz" ifadelerini kullandı.
Yerel Altaj Televizyonu'na konuşan MHP'li Enginyurt, Bakan Pakdemirli başta olmak üzere diğer AKP'lilere şu sözlerle tepki gösterdi:
“Tarım bakanı ne istiyorsun sen bizden? Niye davet etmiyorsun bizi? AK Partililer niye çağırmıyorsunuz bizi. Ne yaptık size? Muhalrfet mi ettik? Her yerde savunuyoruz, her yerde anlatıyoruz. Cumhur İttifakından başka bir şey söylemiyoruz.
Biz her söze başladığımızda Sayın Cumhurbaşkanı diye başlıyoruz. Ama bu arkadaşlar bizi yok sayıyorlar. Her yerde yok sayıyorlar. Belediyelerde, sokakta, siyasette yok sayıyorlar. En son bugün tarım bakanı… Biz anlatamıyor muyuz projeleri. Muhalefet mi ettik size?”
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