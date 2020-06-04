Milletvekilliği düşürülen HDP'liler gözaltına alınarak tutuklandılar

04 Haziran 2020 Perşembe, 22:10

Başsavcılık, Güven ve Farisoğulları hakkında kesinleşen hapis cezaları üzerine yakalama kararı çıkarttı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Farisoğulları, Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ise yine aynı mahkemece, aynı suçtan yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

"BURADAN SEDYE İLE ÇIKMIŞTIM"

HDP'li Farioğullari Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolundaki uygulama noktasında gözaltına alındıktan sonra Askeri Hastaneye götürülürken, HDP'li Güven'de evinde polis tarafından gözaltına alındı. Güven gözaltına alındığı anda, “En son buradan sedye ile çıkmıştım şimdi de böyle çıkıyoruz” dedi.

HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve Musa Farisoğlulları gözaltına alındı.



Farisoğulları ve Güven'e yargılandıkları davada verilen cezalar, Yargıtay 16. Ceza Dairesince onanmıştı.

TBMM Genel Kurulunda, HDP'li Güven ve Farisoğulları hakkında mahkeme tarafından verilen, kesinleşmiş cezalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri okunarak bilgiye sunulmuştu.

Genel Kurulda okunan tezkerelerin ardından Güven ve Farisoğulları'nın milletvekilliği düşmüştü.

HDP'Lİ GÜVEN VE FARİSLİOĞLU TUTUKLANDI

Hastanedeki kontrollerin ardından adliyeye sevk edilen HDP'li Farisoğulları ve Güven, nöbetçi mahkemece tutuklandı.