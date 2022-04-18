Motosikletini çalan hırsızın üstüne atladı

18 Nisan 2022 Pazartesi, 14:41

Olay, Perşembe günü Çağlayan Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşının evine sahura giden Abdullah Aktaş, çay içmek için dışarı çıkınca motosikletinin çalıştığını fark etti. Motosikletin sesinden kendi motosikleti olduğunu anlayan Aktaş, hızla merdivenlerden inerek hırsızın üzerine atladı. Hırsız ve motosiklet ayrı taraflara düştü. Aktaş, motosikletini tutarken hırsız olay yerinden kaçtı.

Hırsızlık anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, sokak üzerinde park edilen motosikletin yanına gelen bir kişi etrafı kontrol ettikten sonra motorun kilidini kırıyor. Motorunun çalıştığını fark eden Aktaş, koşarak şüphelinin üzerine atlıyor. İkisi de yere düşünce şüpheli olay yerinden hızla kaçıyor.