Nişanlı kadının '150 bin TL' değerindeki ziynet eşyası çalındı

31 Mayıs 2022 Salı, 09:49

İddiaya göre, hurdacılık yapılan bir araçla Aydınlar beldesine gelen 3 kişi, kimsenin olmadığı Cakan ailesinin evine girerek nişanlı kadının ziynet eşyalarını çaldı. Altın takıları çalınan nişanlı kadın babası Yusuf Cakan, hayvancılık ile uğraştıkları için evde olmadıkları sırada beldede görülen yabancı 3 kadının evlerine girerek hırsızlık yaptığı iddiasında bulundu.

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