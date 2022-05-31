Nişanlı kadının '150 bin TL' değerindeki ziynet eşyası çalındı
Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce nişanlı bir kadının 150 bin TL değerindeki ziynet eşyası çalındı. Kadının babası, "Hırsızlar bizim evden kaçarken komşularımız fark ediyor ancak hurdacı aracı kadınları alarak mahallemizi hızla terk ediyor" diye konuştu.
İddiaya göre, hurdacılık yapılan bir araçla Aydınlar beldesine gelen 3 kişi, kimsenin olmadığı Cakan ailesinin evine girerek nişanlı kadının ziynet eşyalarını çaldı. Altın takıları çalınan nişanlı kadın babası Yusuf Cakan, hayvancılık ile uğraştıkları için evde olmadıkları sırada beldede görülen yabancı 3 kadının evlerine girerek hırsızlık yaptığı iddiasında bulundu.
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