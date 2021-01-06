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Öğrencilerin sloganları karşısında Beyaz Tv muhabirinin zor anları

Beyaz Tv muhabiri, öğrencilerin attıkları sloganların ardından anons çekmeyi bıraktı

cumhuriyet.com.tr
06 Ocak 2021 Çarşamba, 17:50

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 3 Ocak’ta AKP milletvekili aday adayı Prof. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanmasına karşı eylemlerine devam eden öğrenciler, Gökçek ailesine ait Beyaz TV'nin muhabiri anons çekerken 'Arkadaşlarımızı serbest bırakın', 'Seçim istiyoruz' sloganları attılar.  

Emre Orman'ın Twitter'dan paylaştığı görüntülerde muhabir sloganların ardından anons çekmeyi bıraktı. 

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