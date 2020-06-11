Öğretmenin tilkiyle gülümseten diyaloğu

11 Haziran 2020 Perşembe, 09:18

Ailesiyle birlikte Tekirdağ Malkara’dan Çanakkale’nin Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitlik alanına ziyarete giden tarih öğretmeni Mümin Lüftüoğlu, yolda bir tilki görünce aracını durdurdu. Lüftüoğlu, tilkinin kaçmadığını görünce hayvan severlik örneği sergileyerek yanına yaklaştığı aç tilkiyi poğaçayla besledi. Lütfüoğlu, “Tilkinin bu kadar yakın ve insandan kaçmayan tavrı bizim için güzel bir anı oldu” ifadesini kullanarak gülümseten o anları telefon kamerasıyla kaydetti.