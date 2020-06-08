Oyuncu Bülent Parlak: TRT'nin kara listesindeyim
Bülent Parlak TRT'nin kara listesine alındığını söyledi.
Enver Aysever’in sunduğu Ayrıntılar programına konuk olan oyuncu Bülent Parlak, TRT’de kara listeye alındığını söyledi.
Parlak'ın TRT'ye yönelik sözleri şöyle:‘’Aldığım haberlere göre TRT’de kara listedeyim. Ama bunun hesabını verecekler. TRT için benden vergi alıyorlar. Benim kanalım TRT. Beni orada kimse kara listeye alamaz. Alanlar hesap verecek. Bir susun artık. İnsanlar açlıktan kırılıyor. Yoksulluk sınırı 7 bin 900 liraya dayanmış sen hangi 15 milyondan bahsediyorsun Coşkun Sabah.’’
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