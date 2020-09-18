Özgür Özel'den Banu Özdemir'in yargılanmasına tepki: Bir kişi yargılanacaksa onun Süleyman Soylu olduğu açık

18 Eylül 2020 Cuma, 21:59

İzmir'de cami hoparlörlerinden müzik yayını provokasyonunda yandaş medya tarafından hedef gösterildikten sonra tutuklanan ve ardından tahliye edilen CHP üyesi ve eski İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir, dün İzmir'de hakim karşısına çıkarılmış ve kendisine yönelik suçlamaları kabul etmemişti.

50. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına, tutuksuz yargılanan Banu Özdemir ile avukatları katıldı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP milletvekilleri Özcan Purçu, Atilla Sertel, Murat Bakan, Kamil Okyay Sındır, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, eski bakanlardan Yaşar Okuyan ve bazı partililer de duruşmayı izleyenler arasında yer aldı.

Twitter üzerinden Özdemir'in yargılanmasına tepki gösteren Özel, şu ifadeleri kullandı:

''Çav Bella çalındığını söyleyen burada, çalanlar nerede? Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan bir kişi yargılanacaksa onun Süleyman Soylu olduğu açık! Oyları düşüyor diye dini bile siyasete alet edenleri milletimize şikayet ediyoruz! Sizden illallah dedik!''