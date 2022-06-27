Phil Foden ve sevgilisi Yunanistan’da sahilden kovuldu!
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'nin yıldız futbolcusu Phil Foden ve kız arkadaşı Rebecca Cooke, Yunanistan'da tatil yaparken Korfu'daki plajda tartışmaya başlayınca kovuldu. İkili arasındaki tartışmanın görüntüleri ve iddialar sosyal medyaya yansıdı.
İngiltere futbolunun genç yıldızı 22 yaşındaki Phil Foden, kız arkadaşıyla birlikte gittiği tatilde büyük şok yaşadı.
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