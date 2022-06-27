Phil Foden ve sevgilisi Yunanistan’da sahilden kovuldu!
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'nin yıldız futbolcusu Phil Foden ve kız arkadaşı Rebecca Cooke, Yunanistan'da tatil yaparken Korfu'daki plajda tartışmaya başlayınca kovuldu. İkili arasındaki tartışmanın görüntüleri ve iddialar sosyal medyaya yansıdı.
İngiltere futbolunun genç yıldızı 22 yaşındaki Phil Foden, kız arkadaşıyla birlikte gittiği tatilde büyük şok yaşadı.
Yunanistan’ın Korfu adasında bir plajda zaman geçiren ikili bir anda tartışmaya başladı. Foden’ın denize girdiği sırada sevgilisinin telefonunu karıştıran 20 yaşındaki Rebecca Cooke, İngiliz futbolcu sudan çıktıktan sonra bağırmaya başladı. İddialara göre, Foden’ın cep telefonunda başka bir kadının fotoğraflarını gören Rebecca sinir krizi geçirdi.
Görgü tanıkları Cooke’un Foden’ın telefonuna baktıktan sonra büyük üzüntü yaşadığını söylerken bir başka görgü tanığı “Tartışıp bağırıyorlardı. Her şey sahilde oldu ve Foden çok saldırganlaştı. Bara gittiler ve kadın ona bağırmaya devam etti. Bu tür şeyler burada olmaz” dedi.
“SENCE BEN APTAL MIYIM?”
The Sun gazetesinde yayımlanan videoda, Phil Foden ve Rebecca Cooke’un güvenlik görevlileri eşliğinde Glyfada Beach isimli mekandan çıkartıldığı görüldü. Cooke’un o sırada Foden’a “Benim aptal olduğumu mu düşünüyorsun?” dediği kaydedildi.
Bebek arabasını iki güvenlik görevlisi taşırken arkadan gelen Rebecca’nın, Foden’ın kulağına doğru eğilip “Sence ben s… kafalı mıyım? Evet, nedenini merak ediyorum dostum. Ona her şeyi anlatırsın” diye bağırması kameralara yansıdı.
Ayrıca bir görgü tanığı, Rebecca’nın Foden’a “Seni hiçbir yere götüremeyiz. Çünkü bu hep oluyor” dediğini aktardı.
Video Haberler
- Kanalizasyonda hırsızlık şüphelisi aradılar
- İngiliz yıldız ve sevgilisi sahilden kovuldu!
- Feci kaza: Sürücü yanarak hayatını kaybetti
- Son Dakika: Rus güçleri, alışveriş merkezini vurdu
- Oyuncu Osman Wöber toprağa verildi
- Madde bağımlısına polis şiddeti
- 'Sabır ve şükür tavsiyesiyle yoksulluğu reva görüyorlar'
- Ünlü oyuncu Osman Wöber'e veda
- Hamile kadın bayıldı, sürücüler kavgaya devam etti
- İktidar seçmeniyle karşı karşıya
En Çok Okunan Haberler
-
- İsmailağa'daki kavga yeniden alevlendi
- 'Ayıptır, insanlığa aykırıdır'
- Fehmi Koru'ya 'Erdoğan' telefonu
- Mahmut Efendi’den önce İsmailağa öldü!
- BDDK'den ticari kredi kullanımına dair yeni açıklama
- CHP'den Aykut Erdoğdu açıklaması
- Saray'dan domuz eti kararı
- Reuters duyurdu: Bankalardan 'kredi' kararı
- Hazine'den BDDK kararı ile ilgili açıklama
- 'Adıbelli' cinayetinin arka planı!