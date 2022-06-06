Rize'de teras yangını korkuttu

06 Haziran 2022 Pazartesi, 10:46

İlçenin Yenipazar mahallesi, Ali Okumuş caddesi üzerindeki 8 katlı bir binanın teras katında saat 23.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine gelen belediye itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangının büyüme ihtimali üzerine 14 Mayıs'ta açılışı yapılan Rize-Artvin Havalimanı itfaiye ekiplerine de haber verildi. Alevlerin yan binalara sıçramaması için ekipler yoğun çaba sarf ederken, vatandaşlarda söndürme çalışmalarına yardım etti. Ekiplerin müdahalesi ile yangın 2,5 saatlik çalışma ile söndürüldü.