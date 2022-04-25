Rusya güne büyük patlamayla uyandı! Akaryakıt deposu ve askeri tesiste yangın
Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken Rusya'nın Bryansk kentinde akaryakıt deposunda ve askeri tesiste yangın çıktı.
Rusya'nın Ukrayna sınırına 160 kilometre olan Bryansk kentinde akaryakıt deposunda ve askeri tesiste yangın çıktı. Druzhba akaryakıt deposunda çıkan yangın tüm şehirden görüldü.
Kentteki yangının nedenine ilişkin ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Öte yandan Rusya Acil Durumlar Bakanlığı önce Moskovsky Caddesi'ndeki askeri tesisin bölgelerinde çıkan yangının ayrıntılarını yayınladı, ardından bu paylaşımı geri çekti.
İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, bu söz konusu yangınların Ukrayna saldırısı sonrası yaşanmış olabileceği ihtimalini akıllara getirdi.
Aynı haberde ikinci yangının muhtemelen Ana Roket ve Topçu Müdürlüğü'nün 120. cephaneliğinde çıktığı bilgisine yer verildi.
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