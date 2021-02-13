Sahte gelin Melisay gözaltına alındı! 9 milyon liralık vurgun
Türkiye'nin konuştuğu sahte gelin olayında il sayısı sabit kalırken dolandırılan para giderek arttı. 45 ildeki mağdurlardan dolandırılan para toplam 9 milyon lira oldu. Sahte gelinlerin lideri denilen Derya Akkuş’un yanı sıra programda itirafçılık yapan Melisay Tosun ve sevgilisi Emrah’ın da aralarında bulunduğu birçok kişi gözaltına alındı.
Antalya Serik'te yaşayan Dilek Köse, 20 yaşındaki kızı Melisay Tosun'un evlilik çetesine katıldığını ve sahte evlilikler yaptığı gerekçesiyle Didem Arslan Yılmaz’ın programına başvurdu. Türkiye'nin konuştuğu sahte gelin olayında il sayısı sabit kalırken dolandırılan para giderek arttı. 45 ildeki mağdurlardan dolandırılan para toplam 9 milyon lira oldu. Sahte gelinlere dair ortaya çıkan görüntüler izleyenlere pes dedirtti. Sahte gelinlerin evlilik programlarında kendilerine eş aradığı görüntüler evlilik çetesinin her yere dağıldığını gösterdi. Büyük sahte gelin operasyonunda pek çok kişi gözaltına alındı.
Sevgilisinin gözaltına alındığını öğrenen Melisay sinir krizi geçirdi. Canlı yayın sırasında emniyet güçleri Melisay’ı gözaltına alındı.
Melisay Tosun'un annesi Dilek Köse, kızının 2018 yılında Emirhan isimli bir kişiyle, henüz 16 yaşındayken kaçıp evlendiğini, daha sonra da 18 yaşına girdikten sonra Balıkesir, Uşak ve Afyon illerinde sahte gelin olarak evlendirildiğini söyledi.
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