Sarayburnu'ndaki tarihi sur restorasyonu alanında işçi konteynerleri yandı

Abone Ol google-news

Fatih'te sur restorasyonunda çalışan işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Ölen ve yaralananın olmadığı yangını itfaiye söndürdü.

cumhuriyet.com.tr
26 Nisan 2022 Salı, 14:09

İstanbul'un Fatih ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yaptırılan sur restorasyonunda çalışan işçilerin kaldığı barakalarda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangında yaralanan olmadı.

İBB İtfaiye Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Fatih Cankurtaran Mahallesi Kennedy Caddesi'nde bulunan surlarda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yaptırılan restorasyonda çalışan işçilerin kaldığı barakalarda bugün saat 10.00 sıralarında nedeni henüz belli olmayan bir yangın çıktı. 


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler