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Seda Sayan'dan İstanbul Sözleşmesi yorumu: Gerekirse gidip Cumhurbaşkanı'na yalvaracağım

Haber Global ekranlarında İstanbul Sözleşmesi'nin iptal edilmesine karşı olduğunu söyleyen Seda Sayan, "Özellikle Emine Erdoğan Hanımefendi bu konuya el atmalı. Gerekirse Cumhurbaşkanı'na gidip yalvaracağım" dedi.

cumhuriyet.com.tr
03 Eylül 2020 Perşembe, 22:10


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