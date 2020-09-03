Seda Sayan'dan İstanbul Sözleşmesi yorumu: Gerekirse gidip Cumhurbaşkanı'na yalvaracağım
Haber Global ekranlarında İstanbul Sözleşmesi'nin iptal edilmesine karşı olduğunu söyleyen Seda Sayan, "Özellikle Emine Erdoğan Hanımefendi bu konuya el atmalı. Gerekirse Cumhurbaşkanı'na gidip yalvaracağım" dedi.
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