Demirtaş'tan videolu 'Kobani Olayları' yanıtı

07 Ekim 2020 Çarşamba, 11:15

Demirtaş sosyal medya hesabı Twitter üzerinden AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Kobani Olayları'na ilişkin sözlerine videolu yanıt verdi.



Demirtaş'ın "6-8 Ekim olayları hakkındaki yalanlara değil, gerçeklere kulak verin lütfen." ifadeleriyle paylaştığı videoda Erdoğan'ın Kobani Olayları'nda yaşamlarını yitirenler için kullandığı ifadelere peş peşe yanıtlar veriliyor.

Videoda Erdoğan'ın "Kobani düştü, düşüyor" sözüne kadar hiç kimse yaşamını yitirmedi yanıtı veriliyor.



Erdoğan'ın 13 Haziran 2018'de 24 Tv'de katıldığı programdaki "7 Haziran seçimlerinden sonra 53 tane Kürt kardeşimi öldüren bunlar değil mi?" ifadelerine videoda "Değil, 6-8 ekim 2014 olayları, 7 hHaziran 2015 seçimlerinden sonra değil, önce oldu." diye yanıt verildi.



İnsan Hakları Derneği'nin raporuna göre 7-12 Ekim 2014 tarihleri arasında Kobani eylemlerinde ülke genelinde 46 kişi öldü, 682 kişi yaralandı ve 323 kişi tutuklandı.









