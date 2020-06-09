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Şener Şen ve Neşet Ertaş'ın ilk kez karşılaştığı anların görüntüleri sosyal medyanın gündeminde

Sinema sanatçısı Şener Şen ve "Bozkırın Tezenesi" olarak da bilinen halk ozanı Neşet Ertaş'ın ilk kez karşılaştığı anlar sosyal medyanın gündemine girdi.

cumhuriyet.com.tr
09 Haziran 2020 Salı, 09:28

2005'te vizyona giren Gönül Yarası filminin setinde Şener Şen ile karşılaşan Neşet Ertaş, kendisiyle tanışmanın verdiği mutluluğu dile getiriyor ve iki sanatçı birbirlerine sarılıyorlar. 

Yönetmenliğini Yavuz Turgul'un yaptığı 2005 yapımı Gönül Yarası, Oscar  ödüllerinde 'En İyi Yabancı Film’ dalında Türkiye’yi temsil etmişti. 

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