Şile’de trafik terörü: Aracın kapısını açıp, sürücüyü darbettiler
Şile’de iki araç arasında yol verme kavgası çıktı. Kavga eden araç sürücüsü ve arkadaşları, kamyonet sürücüsünü darp etti. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, geçtiğimiz günlerde Şile Otoyulu’nda akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre bir araç sürücüsü kendisine yol vermeyen kamyonet sürücüsü ile sözlü olarak tartışmaya başladı. Kısa süre sonra kamyonet sürücüsünün sağa dönüş yapacağı esnada aracını sağ şeride çekerek inen ve henüz kimliği belirlenemeyen otomobil sürücüsü ile arkadaşları, kamyonetin kapısını açarak sürücüyü darp etti. Otomobil sürücüsünün yakınlarından olan kadınlar ise kavgayı ayırdıktan sonra kamyonet sürücüsüne bağırarak tepki gösterdi. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, üç vatandaşın kamyonetin kapısını açarak sürücüyü darp ettiği ve araya kadınların girmesi sonrası olay yerinden uzaklaştıkları görülüyor.
Video Haberler
- Aracın kapısını açıp, sürücüyü darbettiler
- Keşke şehit olabilsek” dedikten sonra şehit düşmüş
- Sokak röportajında isyan! AKP'ye demediğini bırakmadı
- A101 işçilerinden fazla çalışmaya isyan
- Pitbullla fabrika bekçisine dehşeti yaşattılar
- Eminönü’nde esnafın müşteri kavgası kanlı bitti
- Meral Akşener'in şehit haberini aldığı o an
- Bodrum'da utandıran görüntüler! Denizin dibinden çıktı
- Kartal'da dershanenin de bulunduğu binada yangın çıktı
- Fazla yolcu taşıyan minibüsçüden 'pes' dedirten sözler