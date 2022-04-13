Sivas'ta iki ayrı trafik kazası: 9 yaralı
Kar yağışı ve buzlanma, Sivas'ta iki ayrı trafik kazasına neden oldu. Gültepe Mahallesi Toptancılar Sitesi Kavşağı ve Mevlana Mahallesi Yavuz Sultan Selim Kavşağı'nda meydana gelen kazalarda toplam 9 kişi yaralandı. Kazalarla ilgili çalışma başlatıldığı duyuruldu.
Sivas'ta kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
İlk kaza saat 23.30 sıralarında Mevlana Mahallesi Yavuz Sultan Selim Kavşağı'nda meydana geldi. Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda G.H. yönetimindeki 60 TR 424 plakalı otomobil ile R.E yönetimindeki 58 ACY 824 plakalı işçileri taşıyan servis minibüsü çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 7 kişi yaralandı.
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