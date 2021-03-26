Sivas'ta kan donduran cinayet!
Sivas'ın Zara ilçesinde, bir kişi tartıştığı babasını boğazını keserek öldürdü.
Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz gece Zara ilçesine bağlı Ekinli köyünde meydana geldi. B.A. (33), babası Şaban A. ile tartıştı. Tartıma sırasında B.A., elindeki bıçağı babasının boğazına sapladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk tespitinde Şaban A.'nın öldüğü anlaşıldı. Jandarma ekipleri ise B.A.'ı gözaltına aldı. Şaban A.'nın cansız bedeni, otopsi için ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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