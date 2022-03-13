Son 10 yılın en yükseği: TIR'ın dorsesinde 140 kilo eroin ele geçirildi
Diyarbakır'da yol uygulamasında şüphe üzerine durdurulan TIR'ın dorsesinde 140 kilo eroin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına ve ticaretini yapanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
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