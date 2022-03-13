Son 10 yılın en yükseği: TIR'ın dorsesinde 140 kilo eroin ele geçirildi

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Diyarbakır'da yol uygulamasında şüphe üzerine durdurulan TIR'ın dorsesinde 140 kilo eroin ele geçirildi.

cumhuriyet.com.tr
13 Mart 2022 Pazar, 09:31

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına ve ticaretini yapanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.




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