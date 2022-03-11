Son dakika: Akşener canlı yayında İmamoğlu’nun ricasını açıkladı

11 Mart 2022 Cuma, 11:43

İYİ Parti lideri Meral Akşener, FOX TV canlı yayındaki Çalar Saat programında İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı.

Akşener’in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Biz sabah erken geldik, yolda herhangi bir kapalı alan yoktu. Buraya gelmeden önce Sayın İmamoğlu ile görüştüm. Kendisinin AKOM'da çalışmalara devam ettiğini söyledi ve İstanbullular'dan bir ricası oldu. İmamoğlu, İstanbul halkının mümkün olduğunca trafiğe çıkmamasını rica etti. Çok zorunlu durumlarda dışında da evde kalmalarını rica etti. Devletin kurumlarında muhalefet-iktidar diye bir şey olmaz. İktidar muhalefetin gücünden artı devriş yapmamalıdır. Sahada çalışan insanlara başarılar biliyorum. Bu sefer vatandaş öncesinden bilgilendirdiği için umarım kötü durumlar oluşmaz. Yüksek katlarda da koordinasyonlu çalışılmasını rica ediyorum.