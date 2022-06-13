Son Dakika: Diyarbakır'da kozmetik fabrikasında yangın: Yaralılar var
Diyarbakır OSB’de bulunan Lila kozmetik fabrikasında yangın çıktı. Yaralılar olduğu bildirildi.
Olay, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi 1. etapta bulunan Lila kozmetik fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın fabrikayı sardı. Çevredekilerin haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, ambulans sevk edildi.
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