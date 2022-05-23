Son Dakika: İstanbul'da silahlı kavga: Bir sivil polis yaralandı

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Fatih'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada biri polis 6 kişi yaralandı. 27 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
23 Mayıs 2022 Pazartesi, 14:12

Fatih Beyazıt Çadırcılar Sokak'ta iki grup arasında saat 10.30 sıralarında silahlı kavga çıktı.  Kavgaya müdahale etmek isteyen bir sivil polis sırtından yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Özel harekat polisleri de güvenlik önlemi alırken biri polis 6 yaralı hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis 27 kişiyi gözaltına aldı.  2 tabanca ele geçirildi. Kavganın çıktığı dükkanın 1 buçuk yıldır kapalı olduğu bugün ilk defa açıldığı öğrenildi.

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İstanbul Fatih polis silahlı kavga

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